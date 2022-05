Sara Gama: “Il calcio femminile diventa professionistico, ringrazio Nadia Toffa” (Di giovedì 12 maggio 2022) Sara Gama, calciatrice della nazionale italiana e della Juventus, mercoledì 11 maggio 2022 è stata ospite a Le Iene, dove ha portato il suo monologo sul calcio femminile, che finalmente dal primo luglio diventerà professionismo. Vi raccomandiamo... USA, la nazionale femminile di calcio ottiene (finalmente) la parità salariale “Una svolta epocale”, la definisce la 33enne triestina, e in effetti questo passaggio è una svolta storica. Il Consiglio Federale della Figc ha approvato tutte le modifiche normative con riferimento al passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla prossima stagione. Ma per Gama “Questo non è punto d’arrivo, è un punto di partenza, solo la prima ... Leggi su diredonna (Di giovedì 12 maggio 2022), calciatrice della nazionale italiana e della Juventus, mercoledì 11 maggio 2022 è stata ospite a Le Iene, dove ha portato il suo monologo sul, che finalmente dal primo luglio diventerà professionismo. Vi raccomandiamo... USA, la nazionalediottiene (finalmente) la parità salariale “Una svolta epocale”, la definisce la 33enne triestina, e in effetti questo passaggio è una svolta storica. Il Consiglio Federale della Figc ha approvato tutte le modifiche normative con riferimento al passaggio al professionismo per la Serie Aa partire dalla prossima stagione. Ma per“Questo non è punto d’arrivo, è un punto di partenza, solo la prima ...

