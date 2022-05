Osservatorio per il centro storico di Napoli: ecco i 3 consiglieri che lo presiedono (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Osservatorio per il centro storico Unesco di Napoli del Comune ha un presidente: si tratta del professore Luigi Rispoli, consigliere comunale eletto tra le fila di “Manfredi sindaco”. Le due vice sono Mariagrazia Vitelli del Pd e Iris Savastano di Forza Italia. “Il mio impegno sarà a sostegno della cultura di Napoli”, ha scritto la rappresentante dem sul suo profilo Facebook. La sua collega ha aggiunto: “Metterò tutto il mio impegno, le mie capacità e la mia determinazione affinchè l’Osservatorio lavori bene. Ringrazio la parte della minoranza e la maggioranza che mi ha votato per ricoprire questo ruolo”. Anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, ha commentato la nomina: “Sono state riconosciute e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’per ilUnesco didel Comune ha un presidente: si tratta del professore Luigi Rispoli, consigliere comunale eletto tra le fila di “Manfredi sindaco”. Le due vice sono Mariagrazia Vitelli del Pd e Iris Savastano di Forza Italia. “Il mio impegno sarà a sostegno della cultura di”, ha scritto la rappresentante dem sul suo profilo Facebook. La sua collega ha aggiunto: “Metterò tutto il mio impegno, le mie capacità e la mia determinazione affinchè l’lavori bene. Ringrazio la parte della minoranza e la maggioranza che mi ha votato per ricoprire questo ruolo”. Anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, ha commentato la nomina: “Sono state riconosciute e ...

