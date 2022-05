Lazio, il Napoli può soffiare Parisi a Sarri: le ultime (Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercato Lazio: il Napoli avrebbe messo nel mirino Parisi e potrebbe ora soffiarlo a Sarri Tra i nomi fatti da Maurizio Sarri per migliorare la rosa della Lazio per la prossima stagione c’è anche quello di Fabio Parisi, promettente terzino sinistro in forza all’Empoli. Sul calciatore, però, come riportato da Tuttosport si sarebbe inserito con vigore il Napoli. Il presidente dei partenopei De Laurentiis avrebbe già avuto un contatto ufficiale col patron dell’Empoli Corsi e sarebbe ora pronto a bruciare la concorrenza della Lazio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercato: ilavrebbe messo nel mirinoe potrebbe ora soffiarlo aTra i nomi fatti da Maurizioper migliorare la rosa dellaper la prossima stagione c’è anche quello di Fabio, promettente terzino sinistro in forza all’Empoli. Sul calciatore, però, come riportato da Tuttosport si sarebbe inserito con vigore il. Il presidente dei partenopei De Laurentiis avrebbe già avuto un contatto ufficiale col patron dell’Empoli Corsi e sarebbe ora pronto a bruciare la concorrenza della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - reportrai3 : Basta un clic per consegnare nelle mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati. Dopo la Regione… - YBah96 : RT @MrOnadde: ??ESCLUSIVA-#LBDV ??#Sarri è in pole position per sostituire #Spalletti in caso di addio al #Napoli???? ??il tecnico toscano n… - Manuel97__ : RT @MrOnadde: ??ESCLUSIVA-#LBDV ??#Sarri è in pole position per sostituire #Spalletti in caso di addio al #Napoli???? ??il tecnico toscano n… - gizzo97 : RT @MrOnadde: ??ESCLUSIVA-#LBDV ??#Sarri è in pole position per sostituire #Spalletti in caso di addio al #Napoli???? ??il tecnico toscano n… -

Lazio, il Napoli può soffiare Parisi a Sarri: le ultime Calciomercato Lazio: il Napoli avrebbe messo nel mirino Parisi e potrebbe ora soffiarlo a Sarri Tra i nomi fatti da Maurizio Sarri per migliorare la rosa della Lazio per la prossima stagione c'è anche quello di ... Inquinamento atmosferico, Napoli e Caserta tra le zone più colpite: lo dice l'Asvis Tra le zone più colpite ci sono la Valle del Sacco nel Lazio, l'agglomerato di Napoli e Caserta e soprattutto il bacino padano, una delle aree a maggior rischio sanitario d'Europa insieme ad alcune ... Corriere dello Sport Calciomercato: ilavrebbe messo nel mirino Parisi e potrebbe ora soffiarlo a Sarri Tra i nomi fatti da Maurizio Sarri per migliorare la rosa dellaper la prossima stagione c'è anche quello di ...Tra le zone più colpite ci sono la Valle del Sacco nel, l'agglomerato die Caserta e soprattutto il bacino padano, una delle aree a maggior rischio sanitario d'Europa insieme ad alcune ... Lazio, Napoli, Inter e Serie B: le ultimissime