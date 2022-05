La Finlandia: “Entriamo nella Nato”. Perché è una svolta storica (Di giovedì 12 maggio 2022) D’ora in avanti la parola “finlandizzazione” avrà tutt’altro significato. Dopo 78 anni di neutralità, il Paese nordico ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di chiedere l’adesione alla Nato. Si tratterà di un processo ancora lungo e la decisione finale non dipenderà dalla sola Finlandia, dove il parlamento voterà lunedì per confermare la scelta atlantica (e ci si aspetta, in questo una maggioranza assoluta). L’adesione dovrà infatti essere ratificata da tutti e 30 i Paesi membri dell’Alleanza. E c’è già chi, come la Croazia, si dice talmente contraria da minacciare il veto. Quindi: aspettiamo, prima di dire che “la Finlandia è nella Nato”. Però possiamo già commentare e capire il Perché di questa storica decisione. Quando nasce la “finlandizzazione” Il termine ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 12 maggio 2022) D’ora in avanti la parola “finlandizzazione” avrà tutt’altro significato. Dopo 78 anni di neutralità, il Paese nordico ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di chiedere l’adesione alla. Si tratterà di un processo ancora lungo e la decisione finale non dipenderà dalla sola, dove il parlamento voterà lunedì per confermare la scelta atlantica (e ci si aspetta, in questo una maggioranza assoluta). L’adesione dovrà infatti essere ratificata da tutti e 30 i Paesi membri dell’Alleanza. E c’è già chi, come la Croazia, si dice talmente contraria da minacciare il veto. Quindi: aspettiamo, prima di dire che “la”. Però possiamo già commentare e capire ildi questadecisione. Quando nasce la “finlandizzazione” Il termine ...

