Infermieri | Gemma M5S | Basta precariato e stipendi da fame

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Durante la fase più acuta della pandemia gliitaliani ed europei hanno dimostrato grande professionalità e senso del dovere ed è anche grazie al loro lavoro che sono state salvate moltissime vite umane. La Giornata Mondiale dell’infermiere, che si celebra oggi, deve tuttavia trasformarsi in un momento di riflessione su come possiamo migliorare le loro condizioni di lavoro attraverso contratti dignitosi e stabili. Soprattutto in Italiadala fanno da padrone nel settore dell’assistenza medica”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara. “I 456milaitaliani si meritano di più e meglio – sottolinea– e un primo passo in avanti potrebbe essere lo sblocco dell’indennità di specificità ...

