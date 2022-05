Fiamme in una ditta a Isso, brucia il motore di un macchinario (Di giovedì 12 maggio 2022) Romano di Lombardia. Tanta paura ma nulla di grave nell’incendio divampato nel pomeriggio di giovedì in un’azienda della bassa bergamasca. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari del distaccamento di Romano di Lombardia sono infatti intervenuti per domare un incendio all’interno di una azienda a Isso, in via Largo Fornace. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17 e i vigili del fuoco, raggiunta l’azienda, hanno prima concorso a spegnere le Fiamme, poi hanno iniziato la bonifica della struttura dal fumo. I danni si sono limitati ad un motore di un macchinario interno e i due feriti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo. Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Romano di Lombardia. Tanta paura ma nulla di grave nell’incendio divampato nel pomeriggio di giovedì in un’azienda della bassa bergamasca. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari del distaccamento di Romano di Lombardia sono infatti intervenuti per domare un incendio all’interno di una azienda a, in via Largo Fornace. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17 e i vigili del fuoco, raggiunta l’azienda, hanno prima concorso a spegnere le, poi hanno iniziato la bonifica della struttura dal fumo. I danni si sono limitati ad undi uninterno e i due feriti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo.

