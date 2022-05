"Exile On Main Street": 50 anni fa dall'esilio volontario i Rolling Stones partorivano un capolavoro (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel 1972 usciva l'album doppio realizzato dalla band in Francia dove si era rifugiata per sfuggire alla pressione del fisco inglese e della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel 1972 usciva l'album doppio realizzatoa band in Francia dove si era rifugiata per sfuggire alla pressione del fisco inglese e della ...

Andysaro : Del perché #ExileOnMainStreet è il più grande album di sempre, almeno per chi è esiliato volontario dal mondo che l… - nellogiovane69 : Ne compie 50, oggi, Exile on Main St. Che poi, se vogliamo, più che un disco è di per sé una delle definzioni più… - RadioFrecciaOf : 50 anni fa i Rolling Stones pubblicavano nel Regno Unito il loro decimo album: 'Exile On Main St.' Scoprie alcune… - NiccLucarelli : 50 anni di Exile on Main Street. L’unico doppio album dei Rolling Stones - rockolpoprock : 50 anni fa veniva pubblicato un album indimenticabile -