(Di giovedì 12 maggio 2022) FERMO - No alle. Udienza ieri in tribunale a Fermo contro gli esponenti del management dell'ex Bcc del Fermano a cui vengono contestati falsi in bilancio e violazioni del testo unico ...

FERMO - No alle parti civili. Udienza ieri in tribunale a Fermo contro gli esponenti del management dell'exdel Fermano a cui vengono contestati falsi in bilancio e violazioni del testo unico bancario, oltre ad alcune irregolarità nelle deleghe assembleari. La Procura ha formulato queste ipotesi di ... Ex Bcc, stavolta il processo parte davvero. Stoppate 22 parti civili: «Non ci sono danni a loro carico» FERMO - No alle parti civili. Udienza ieri in tribunale a Fermo contro gli esponenti del management dell'ex Bcc del Fermano a cui vengono contestati falsi in bilancio e violazioni del ...