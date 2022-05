Eurovision 2022, Achille Lauro accende la seconda serata (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Achille Lauro non smette di sorprendere e per l’Eurovision Song Contest 2022 decide di cavalcare un toro meccanico incendiando il Palaolimpico di Torino nella seconda serata. Il cantautore performer romano, in gara come rappresentante di San Marino, dopo aver vinto il contest ‘Una voce per San Marino’, porta sul palco del Palaolimpico di Torino il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta. Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –non smette di sorprendere e per l’Song Contestdecide di cavalcare un toro meccanico incendiando il Palaolimpico di Torino nella. Il cantautore performer romano, in gara come rappresentante di San Marino, dopo aver vinto il contest ‘Una voce per San Marino’, porta sul palco del Palaolimpico di Torino il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta. Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche ...

