Estefania lascia Roger e spiega i motivi: “Vali zero! Vai a fare in C” (Di giovedì 12 maggio 2022) La storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino andava avanti senza troppi problemi, ma con l’arrivo dell’ex di lui, Beatriz, le cose sono cambiate. Il modello ha dimostrato di essere ancora preso da Beatriz e questo non è andato giù alla sua compagna. Inoltre Laura Maddaloni ha raccontato alla Bernal che Roger ha nominato un membro del loro gruppo, Lory Del Santo e questo ha fatto andare su tutte le furie la ragazza: “Lui è andato contro una persona della nostra fazione. Sì ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato. Come se non bastasse i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti“. Estefania Bernal ha lasciato Balduino: “Caro Roger vai a fare in C”. Durante il daytime de L’Isola dei Famosi di oggi pomeriggio, Estefania si è sfogata ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) La storia traBernal eBalduino andava avanti senza troppi problemi, ma con l’arrivo dell’ex di lui, Beatriz, le cose sono cambiate. Il modello ha dimostrato di essere ancora preso da Beatriz e questo non è andato giù alla sua compagna. Inoltre Laura Maddaloni ha raccontato alla Bernal cheha nominato un membro del loro gruppo, Lory Del Santo e questo ha fatto andare su tutte le furie la ragazza: “Lui è andato contro una persona della nostra fazione. Sì ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato. Come se non bastasse i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti“.Bernal hato Balduino: “Carovai ain C”. Durante il daytime de L’Isola dei Famosi di oggi pomeriggio,si è sfogata ...

Advertising

StraNotizie : Estefania lascia Roger e spiega i motivi: “Vali zero! Vai a fare in C” - infoitcultura : Isola dei Famosi, 'Le due cose brutte che ha fatto”: Estefania lascia senza parole Roger. Spunta una lettera - infoitcultura : Estefania fa retromarcia su Roger e lascia tutti senza parole: caos all'Isola dei famosi - Gfvipsondaggi3 : #isola #isoladeifamosi2022 #ilary #IlaryBlasi #isoladeifamosi VIDEO ISOLADEIFAMOSI PIÙ CERCATI DEL MOMENTO 1) una s… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Roger ha fatto la sua scelta. Dopo aver trascorso qualche giorno con la sua ex sull’#isola, il modello scegli comunque Estefan… -