(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - "La Società italiana di ginecologia e ostetricia deve spingere maggiormente per far comprendere alle donne che hanno uno specifico orologio biologico, che la loro...

Advertising

lifestyleblogit : Colacurci (Sigo): 'Capacità riproduttiva donna è massima fino a 37 anni' - - italiaserait : Colacurci (Sigo): ‘Capacità riproduttiva donna è massima fino a 37 anni’ - Sigo_tweet : ?????? Grande soddisfazione per la #SIGO. È quanto dichiara il Presidente Nicola Colacurci, in occasione dell’incontro… -

La Sicilia

Così Nicolapresidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (), parlando a margine degli 'Stati generali della natalità', in corso all'Auditorium Conciliazione di Roma, ...La giornata del 6 maggio sarà aperta dai saluti delle autorità con il professore Antonio Chiantera (Presidentesrl Ricerca e Comunicazione), il professore Nicola(Presidente), ... Salute: Colacurci (Sigo), 'capacità riproduttiva donna è massima fino a 37 anni' Così Nicola Colacurci presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), parlando a margine degli ‘Stati generali della natalità’, in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma, ...Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - “La Società italiana di ginecologia e ostetricia deve spingere maggiormente per far comprendere alle donne che hanno uno sp ...