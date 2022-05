Bianca Guaccero: “Mi tormentano, una macchina del fango che porta ad atti violenti” (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo aver salutato il pubblico di Rai 2 e aver parlato anche nell’ultima puntata di Detto Fatto, di notizie fake scritte sul suo conto e di un accanimento quasi personale, Bianca Guaccero è ancora più dura dallo studio de Le Iene. Nella puntata in onda l’11 maggio 2022, la conduttrice e attrice si è sfogata e ha fatto un monologo molto forte, durante il quale, ha ribadito per l’ennesima volta, di esser stata presa di mira. Ha usato parole molto dure la Guaccero: “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”. E’ iniziato con queste parole il monologo di Bianca Guaccero nello studio di Italia 1. La conduttrice ha poi citato alcuni dei titoli che ha letto negli ultimi mesi: “Cacciata da Rai Due”, “Fatta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo aver salutato il pubblico di Rai 2 e aver parlato anche nell’ultima puntata di Detto Fatto, di notizie fake scritte sul suo conto e di un accanimento quasi personale,è ancora più dura dallo studio de Le Iene. Nella puntata in onda l’11 maggio 2022, la conduttrice e attrice si è sfogata e ha fatto un monologo molto forte, durante il quale, ha ribadito per l’ennesima volta, di esser stata presa di mira. Ha usato parole molto dure la: “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”. E’ iniziato con queste parole il monologo dinello studio di Italia 1. La conduttrice ha poi citato alcuni dei titoli che ha letto negli ultimi mesi: “Cacciata da Rai Due”, “Fatta ...

