Bergomi: "L'Inter ha vinto la Coppa Italia con merito, decisione giuste". Ma attenti all'effetto scarico (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - "L'Inter ha vinto con merito contro una buona Juve" e "sono d'accordo con tutte le scelte" dell'arbitro: questo il commento di Beppe Bergomi alla finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri. "In questo momento" la squadra di Simone Inzaghi "ha qualcosa in più come carattere, un aspetto che di solito apparteneva ai bianconeri", ha dichiarato l'ex bandiera nerazzurra in un'Intervista all'AGI, "non molla mai in mezzo al campo, è solida, con 4 gol in una finale non si può non darle merito". Poi il telecronista di Sky allarga lo sguardo alla sfida di domenica sera a Cagliari, decisiva per tenere vivo il sogno scudetto: “Attenzione allo scarico emotivo e nervoso” dopo il trofeo conquistato, “l'Inter deve sbloccarla ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - "L'haconcontro una buona Juve" e "sono d'accordo con tutte le scelte" dell'arbitro: questo il commento di Beppealla finale divinta dai nerazzurri. "In questo momento" la squadra di Simone Inzaghi "ha qualcosa in più come carattere, un aspetto che di solito apparteneva ai bianconeri", ha dichiarato l'ex bandiera nerazzurra in un'vista all'AGI, "non molla mai in mezzo al campo, è solida, con 4 gol in una finale non si può non darle". Poi il telecronista di Sky allarga lo sguardo alla sfida di domenica sera a Cagliari, decisiva per tenere vivo il sogno scudetto: “Attenzione alloemotivo e nervoso” dopo il trofeo conquistato, “l'deve sbloccarla ...

