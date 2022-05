Avete mai messo un uovo in microonde? Non lo fate ASSOLUTAMENTE | Esplosione potentissima [VIDEO] (Di giovedì 12 maggio 2022) Come possa succedere che il microonde passi da essere un ottimo elettrodomestico a un pericolo per la casa è un mistero? Ecco cosa accade uovo in microonde: pericoli (Pixabay)Il microonde è uno degli elettrodomestici che più usiamo, in casa. Comodo, pratico e veloce, si adatta perfettamente ai ritmi frenetici della vita quotidiana. Al giorno d’oggi, poi, molte aziende alimentari producono piatti pronti pensati proprio per essere riscaldati e “preparati” al microonde, fornendo precise istruzioni su come fare. Insomma: per chi ha poco tempo, è l’elettrodomestico principe della cucina. Come per tutto, però, anche per il microonde circolano molte false notizie, soprattutto in merito alla questione della sua sicurezza. Tra fake news e allarmismi, quindi, è facile perdersi le poche verità. ... Leggi su direttanews (Di giovedì 12 maggio 2022) Come possa succedere che ilpassi da essere un ottimo elettrodomestico a un pericolo per la casa è un mistero? Ecco cosa accadein: pericoli (Pixabay)Ilè uno degli elettrodomestici che più usiamo, in casa. Comodo, pratico e veloce, si adatta perfettamente ai ritmi frenetici della vita quotidiana. Al giorno d’oggi, poi, molte aziende alimentari producono piatti pronti pensati proprio per essere riscaldati e “preparati” al, fornendo precise istruzioni su come fare. Insomma: per chi ha poco tempo, è l’elettrodomestico principe della cucina. Come per tutto, però, anche per ilcircolano molte false notizie, soprattutto in merito alla questione della sua sicurezza. Tra fake news e allarmismi, quindi, è facile perdersi le poche verità. ...

Advertising

rubio_chef : Vediamo se ne parlerete @zdizoro @welikeduel, e se ne parlerete COME NE PARLERETE. Prima o poi la verità che non av… - ASRomaFemminile : ?? Da quando è stato possibile tornare al Tre Fontane, non ci avete mai lasciato sole! ???? In più di 7.000 siete v… - RaiPlay : #EurovisionStory - #CorsoAcceleratoPerPrincipianti, la storia dell'@Eurovision come non l'avete mai vista!?? La prim… - KeblogIT : 30 tipi di piante grasse che forse non avete mai visto - LoredanaNavarra : @geenaonfire @Nadia97024918 @elio_vito Ma la Signora Nadia, perché mai dovrebbe vergognarsi?Tu hai 33 anni,non hai… -