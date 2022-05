Wurstel ritirati dai supermercati | la scoperta

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Richiamato questo prodotto da parte del Ministero della Salute per il rischio di salmonella. Di cosa stiamo parlando Anche se non vogliamo confessarlo, quando siamo al supermercato è difficile non spendere una sconsiderata quantità di minuti davanti al banco frigo. E Non soltanto per raccogliere del refrigerio all’ombra della calura estiva. Oggi, tutto ciò che L'articolo proviene da Consumatore.com.

fanpage : Wurstel Fiorucci ritirati dal mercato -

lotti di würstel 'Pollì' Fiorucci Un lotto di würstel Fiorucci è stato ritirato dal mercato per possibile presenza di salmonella. A darne notizia è il ministero della Salute ...Nel dettaglio, il ritiro dai banchi frigo di negozi alimentari e supermercati riguarda un lotto deiPollì venduti in confezione da 3 per 100 grammi. Come spiega l'avviso di allerta alimentare ...Il ministero della Salute ha diramato l'allerta relativa ad un lotto di wurstel Pollì Fiorucci per possibile presenza di salmonella ...Allarme in Italia per una partita di Wurstel che potrebbero contenere una sostanza nociva. Nella nota descritta direttamente sul sito del Ministero della Salute, si parla chiaramente di Salmonella.