Ultime Notizie – Gas Russia, a rischio flusso verso Ue (Di mercoledì 11 maggio 2022) Potrebbe essere a rischio il flusso di gas dalla Russia verso l’Europa. “L’Ucraina ha lasciato un solo punto di ingresso per il transito del gas verso l’Europa”, afferma il portavoce di Gazprom, Sergey Kupriyanov, secondo quanto riferisce la stampa russa. Gazprom, sottolinea il portavoce del colosso energetico russo a ‘Rossiya-24’, “adempie pienamente ai suoi obblighi nei confronti dei suoi clienti e fornisce gas in conformità con i contratti. I servizi di transito sono interamente pagati. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha creato tali condizioni che il transito del gas attraverso il suo territorio è inferiore del 34% rispetto alle capacità riservate e pagate da Gazprom. Inoltre, l’Ucraina ha lasciato un solo ingresso per il transito in Europa, il che riduce significativamente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Potrebbe essere aildi gas dallal’Europa. “L’Ucraina ha lasciato un solo punto di ingresso per il transito del gasl’Europa”, afferma il portavoce di Gazprom, Sergey Kupriyanov, secondo quanto riferisce la stampa russa. Gazprom, sottolinea il portavoce del colosso energetico russo a ‘Rossiya-24’, “adempie pienamente ai suoi obblighi nei confronti dei suoi clienti e fornisce gas in conformità con i contratti. I servizi di transito sono interamente pagati. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha creato tali condizioni che il transito del gas attrail suo territorio è inferiore del 34% rispetto alle capacità riservate e pagate da Gazprom. Inoltre, l’Ucraina ha lasciato un solo ingresso per il transito in Europa, il che riduce significativamente ...

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 42.249 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 56.015. Le vittime son… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 42.249 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 56.015. Le vitti… -