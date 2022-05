Real Madrid | super clausola per Rudiger | 400 milioni

(Di mercoledì 11 maggio 2022)alclamorosa per il difensore, che prenderà 9per quattro stagioni alla casa blanca Secondo quanto riferito da Marca, Antonioè un nuovo giocatore del. Il difensore ha raggiunto un accordo con il club spagnolo,ando già le visite mediche di rito.sarebbe pronto a firmare un contratto di quattro anni, percependo 9-10di euro a stagione più bonus per la firma. L’accordo dovrebbe prevedere anche unadi 400di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rudiger al: clausola clamorosa per il difensore, che prenderà 9 milioni per quattro stagioni alla casa blanca Secondo quanto riferito da Marca, Antonio Rudiger è un nuovo giocatore del. ...... le ultime di Calciomercato.it sul campione del mondoSiamo entrati ufficialmente dentro l'area dei colpi di teatro per quel che riguarda la storia tra Mbappé, il Psg e il. Lunedì l'...A distanza di poche settimane l’uno dall’altro, sia Marco Asensio che Isco hanno firmato per la Gestifute, agenzia di procuratori il cui capo è il potente Jorge Mendes. I ...Secondo quanto riferito da Marca, Antonio Rudiger è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore ha raggiunto un accordo con il club spagnolo, superando già le visite mediche di rito. Rudiger ...