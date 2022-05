Papa Francesco incontra le mogli dei combattenti del battaglione Azov (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ore 10.10 - al termine dell'udienza generale in Vaticano Incontro, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, tra Papa Francesco e le mogli di due ufficiali del battaglione Azov, l'unità militare ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Le giovani mogli dei militari di Azov hanno scritto nei giorni scorsi al Pontefice e a sorpresa è arrivato loro l'invito per l'incontro in udienza. Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ore 10.10 - al termine dell'udienza generale in Vaticano Incontro, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, trae ledi due ufficiali del, l'unità militare ucraina i cuisono attualmente asserragliati nell'acciaieriastal di Mariupol. Le giovanidei militari dihanno scritto nei giorni scorsi al Pontefice e a sorpresa è arrivato loro l'invito per l'incontro in udienza.

