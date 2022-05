Omicidio di Serena Mollicone, Marco Mottola parla al processo dopo 21 anni: “Non l’ho uccisa io né nessuno dei miei familiari” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una deposizione attesa per anni, ventuno per l’esattezza. Ha detto di non averla ucciso lui e che anche i suoi familiari non c’entrano: si è difeso su tutta la linea, Marco Mottola, figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Arce, dove si consumò l’Omicidio di Serena Mollicone l’1 giugno 2001. Mottola è imputato per concorso in Omicidio insieme al padre Franco e alla madre Anna Maria. Ha respinto tutte le accuse il 39enne: “Non l’ho uccisa io Serena, né nessuno dei miei familiari. Io la conoscevo dai tempi delle medie, non ho mai litigato con lei”. Questo il passaggio chiave della sua deposizione davanti alla Corte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una deposizione attesa per, ventuno per l’esattezza. Ha detto di non averla ucciso lui e che anche i suoinon c’entrano: si è difeso su tutta la linea,, figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Arce, dove si consumò l’dil’1 giugno 2001.è imputato per concorso ininsieme al padre Franco e alla madre Anna Maria. Ha respinto tutte le accuse il 39enne: “Nonio, nédei. Io la conoscevo dai tempi delle medie, non ho mai litigato con lei”. Questo il passaggio chiave della sua deposizione davanti alla Corte ...

