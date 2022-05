Meteo, in arrivo temporali e poi caldo estivo (Di mercoledì 11 maggio 2022) caldo in aumento per questa settimana con temporali sparsi nel weekend e una probabile seconda ondata di calore anche più intensa in arrivo dal 17 maggio.Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, Meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come il caldo potrebbe durare per tutto il mese.“Non è – sottolinea – una buona notizia, in particolare per l’agricoltura che, dopo un inverno siccitoso, dovrà fare i conti con le temperature elevate che faranno evaporare la poca acqua piovuta nelle ultime settimane. Un quadro un po’ estremo, colpa dei cambiamenti climatici, si passa da un inverno siccitoso ad una fase simil-estiva anomala”. Solo nel prossimo weekend avremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022)in aumento per questa settimana consparsi nel weekend e una probabile seconda ondata di calore anche più intensa indal 17 maggio.Le previsioni sono di Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, che sottolinea come ilpotrebbe durare per tutto il mese.“Non è – sottolinea – una buona notizia, in particolare per l’agricoltura che, dopo un inverno siccitoso, dovrà fare i conti con le temperature elevate che faranno evaporare la poca acqua piovuta nelle ultime settimane. Un quadro un po’ estremo, colpa dei cambiamenti climatici, si passa da un inverno siccitoso ad una fase simil-estiva anomala”. Solo nel prossimo weekend avremo deisparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche ...

