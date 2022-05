Lulù Selassiè | collaborazione in vista con LDA? «Lulù scrivimi»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nei giorni scorsi i fan dihanno lanciato un appello anella speranza di poter vedere la loro beniamina nel nuovo video del brano Bandana. Il desiderio dei fan ha iniziato a prendere sempre più piede soprattutto su Twitter, tanto che nel corso di un'interrilasciata a All Music Italia il giovane cantante ha parlato proprio in merito a questa possibilità. I fan dila vorrebbero nel video del nuovo singolo diDa qualche giorno su Twitter i fan disono letteralmente scatenati e hanno portato alla ribalta la loro speranza di vedere l'ex gieffina come protagonista del nuovo video musicale di. L'appello è arrivato ...

La verità di LDA suSelassiéSelassié sarà presente nel videoclip di Bandana A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio LDA . Intervistato dal settimanale Chi, l'ex amatissimo ...Secondo alcune indiscrezioniSelassié sarebbe prossima alla partecipazione in un noto programma Rai... La sorella Jessica nel frattempo cerca un maestro di canto: cosa bolle in pentola Photo Credits: Ufficio Stampa Endemol ... Lul Selassi dopo essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo non dorme Ma non ce lho con lui