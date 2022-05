Lily James, Joseph Gordon-Levitt e Himesh Patel star della commedia Providence (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il trio di attori composto da Lily James, Joseph Gordon-Levitt e Himesh Patel saranno i protagonisti della commedia Providence. Lily James, Joseph Gordon-Levitt e Himesh Patel saranno i protagonisti della commedia Providence. Il progetto sarà diretto da Potsy Pinciroli, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Vukadinovich. Il film Providence racconterà la storia degli abitandi di una piccola, pittoresca, città situata su un'isola che deve affrontare un omicidio che attira un'incredibile attenzione e la scoperta di un milione di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il trio di attori composto dasaranno i protagonistisaranno i protagonisti. Il progetto sarà diretto da Potsy Pinciroli, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Vukadinovich. Il filmracconterà la storia degli abitandi di una piccola, pittoresca, città situata su un'isola che deve affrontare un omicidio che attira un'incredibile attenzione e la scoperta di un milione di ...

