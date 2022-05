La moda sostenibile arriva anche ad alta quota (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un progetto presentato a Buckingham Palace, durante la cena per The sustainable market initiative presieduta dal principe Carlo, non può che essere ambizioso e degno di considerazione. Stiamo parlando dell’Himalayan Regenerative Fashion Living Lab, che ha due obiettivi principali: sostenere le piccole comunità locali di alcune aree dell’Himalaya e creare catene di valore della moda sostenibili sia in termini ambientali sia sociali. Quella della moda sostenibile (e rigenerativa) è una filosofia sposata da un numero sempre maggiore di aziende che operano nell’universo fashion. I principi di questo filone sono diversi: dalla lotta alla moda usa e getta al rispetto dei diritti dei lavoratori e degli animali, passando per l’uso di stoffe ecologiche, il riciclo e un impiego consapevole dell’acqua. L’Himalayan Regenerative ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un progetto presentato a Buckingham Palace, durante la cena per The sustainable market initiative presieduta dal principe Carlo, non può che essere ambizioso e degno di considerazione. Stiamo parlando dell’Himalayan Regenerative Fashion Living Lab, che ha due obiettivi principali: sostenere le piccole comunità locali di alcune aree dell’Himalaya e creare catene di valore dellasostenibili sia in termini ambientali sia sociali. Quella della(e rigenerativa) è una filosofia sposata da un numero sempre maggiore di aziende che operano nell’universo fashion. I principi di questo filone sono diversi: dalla lotta allausa e getta al rispetto dei diritti dei lavoratori e degli animali, passando per l’uso di stoffe ecologiche, il riciclo e un impiego consapevole dell’acqua. L’Himalayan Regenerative ...

