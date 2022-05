Internazionali Bnl | Nadal agli ottavi di finale

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Swiatek agli ottavi - - RICOHItalia : ?? Siamo in ottima compagnia con due ospiti d’eccezione presso il nostro Hospitality Lounge agli Internazionali BNL… - OrvilleLloyd : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Bianca Andreescu beat Nuria Parrizas Diaz 6-3, 7-6 - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Bianca Andreescu beat Nuria Parrizas Diaz 6-3, 7-6 - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia: Swiatek e Sakkari sul velluto, passano Azarenka e Gauff -

Ingresso in gara regale per Rafa Nadal, direttamente al secondo turno deglid'Italia (quinto ATP Masters 1000 stagionale - montepremi 5.415.410 euro) sulla terra rossa del Foro Italico. Il 35enne di Manacor, n.4 del ranking e 3 del seeding, non ha tradito ...Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa al termine del successo per 6 - 3 6 - 1 contro l'americano John Isner nel suo esordio aglid'Italia 2022 . Il maiorchino ha voglia di recuperare il tempo perduto dopo lo stop forzato di un mese e mezzo a causa del problema alle costole patito nel post Indian Wells. Questo ...Roma, 11 mag. (askanews) - Ingresso in gara regale per Rafa Nadal, direttamente al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia (quinto ...Roma, 11 mag. - Iga Swiatek si qualifica agevolmente agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'italia. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di se ...