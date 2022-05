Inter | clamoroso addio e ribaltone | sostituto da sogno

Advertising

Zincoritorna : @rabiotmachia Sono l’unica cosa che invidio all’inter oltre ad Enzo e ai vari Massa e Guida ecc. Il video di presen… - ferrantelli94 : RT @SoloMilan68: Clamoroso questa volta l'esclusiva l'ho ottenuta io! Video dell'incontro tra il plenipotenziario di Aramco e due emissari… - SoloMilan68 : Clamoroso questa volta l'esclusiva l'ho ottenuta io! Video dell'incontro tra il plenipotenziario di Aramco e due em… - estebanfaqueriz : Probabilmente un colpaccio per tutte e due le squadre... - FcInterNewsit : TNT - Clamoroso dall'Argentina: l'Inter tenta lo scambio Correa-De Paul con l'Atletico Madrid -

Fcinternews.it

L', invece, deve ancora capire se si tratterà di un'annata trionfale o di unpasso indietro. Non giriamoci attorno, fin qui in bacheca c'è la Supercoppa, e quella è sempre ben accetta, ...... l'ex bomber dell'oggi presidente della Federazione calcistica del Camerun da sempre ... Messi fa un provino al River Plate e qui succede qualcosa che ha del. Il River Plate nonostante ... TNT Sports - Clamoroso dall'Argentina: l'Inter tenta lo scambio Correa-De Paul con l'Atletico Le voci di mercato iniziano a circolare, e quella che arriva dall'Argentina è a dir poco clamorosa. L'Inter starebbe pensando di riportare Rodrigo De Paul in Serie A: il centrocampista non ha brillato ...Francesco Totti ha pochi dubbi su chi vincerà lo scudetto quest'anno. L'ex capitano della Roma vede solo una squadra ormai che ha il destino nelle proprie ...