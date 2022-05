Incidenti lavoro: operaio morto in cantiere edile a Lerici (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un operaio edile ha perso la vita questo pomeriggio a Lerici (La Spezia), in località Guercio, mentre lavorava all'interno di un cantiere in una proprietà privata. L'incidente mortale, secondo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unha perso la vita questo pomeriggio a(La Spezia), in località Guercio, mentre lavorava all'interno di unin una proprietà privata. L'incidente mortale, secondo la ...

