Guillermo Mariotto | chi è? Biografia | malattia | ha una moglie o un compagno?

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 maggio 2022), chi è: è un famoso stilista di moda ed ha collaborato nella sua carriera con importanti marchi internazionali. Ha anche esperienza nel mondo dello spettacolo televisivo., chi è:è nato a Caracas, il 13 aprile 1966. Le origini sono miste perché la madre è venezuelana ed il padre è italiano. Dopo la laurea al California College of Arts and Craft di San Francisco,viaggia in tutto il mondo e arriva a Milano, dove inizia a collaborare con marchi di moda importanti come Dolce&Gabbana e Krizia. Oltre che nella moda, ha anche esperienza nel mondo dello spettacolo televisivo. Fino al 2007 è stato giudice di Miss Italia. Mentre dal 2005 è uno dei giudici ...