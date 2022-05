Formula E 2022 Berlino: cosa ci aspetta questo week-end? (Di mercoledì 11 maggio 2022) questo weekend Berlino ospiterà due nuovi e storici E-Prix per il 7° e 8° appuntamento della stagione 2022. Si correrà come sempre all’aeroporto di Tempelhof, nel centro della capitale tedesca. Da tener presente che i due E-Prix avranno un layout differente. Sabato si correrà in senso antiorario e domenica in senso orario. Il circuito cittadino di Berlino è stato negli ultimi due anni scenario dei grandi finali del campionato elettrico, piloti e costruttori. Quest’anno non sarà così, ma i due round della Germania saranno cruciali perché metteranno fine alla 1°parte e daranno inizio alla 2° fase della stagione 2022 della Formula E. Dal 2015 Berlino crede nella Formula E La capitale tedesca ha creduto nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 11 maggio 2022)ospiterà due nuovi e storici E-Prix per il 7° e 8° appuntamento della stagione. Si correrà come sempre all’aeroporto di Tempelhof, nel centro della capitale tedesca. Da tener presente che i due E-Prix avranno un layout differente. Sabato si correrà in senso antiorario e domenica in senso orario. Il circuito cittadino diè stato negli ultimi due anni scenario dei grandi finali del campionato elettrico, piloti e costruttori. Quest’anno non sarà così, ma i due round della Germania saranno cruciali perché metteranno fine alla 1°parte e daranno inizio alla 2° fase della stagionedellaE. Dal 2015crede nellaE La capitale tedesca ha creduto nella ...

