Draghi negli Usa: "La guerra in Ucraina si è capovolta, ora la pace"

Seconda giornata della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Washington. Il premier ha tenuto una conferenza stampa all'ambasciata italiana dopo il suo incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "L'incontro di ieri con il presidente Biden è andato molto bene" ha detto il premier italiano, oggi 11 maggio. "Ci siamo trovati d'accordo sul fatto che bisogna sostenere l'Ucraina ma bisogna anche cominciare a parlare di pace. E deve essere una pace che vuole l'Ucraina". "Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto punto è come costruire questo percorso negoziale: deve essere una pace che vuole l'Ucraina, non una pace imposta". "La guerra ha cambiato fisionomia" ha sostenuto

