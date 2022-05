Conferenza stampa con Dario Argento per la presentazione del libro “Dario Argento due o tre cose che sappiamo di lui” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il cineasta di Profondo Rosso è stato ospite il 4 maggio 2022 alla Casa del cinema per la presentazione del volume “ Dario Argento – Due o tre cose che sappiamo di lui”, edito da Cinecittà ed Electa, curato da Steve Della Casa con la partecipazione di autori come John Carpenter e Banana Yoshimoto. Il libro è un’imponente raccolta di testi e interviste sulla lunga filmografia del regista di culto... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il cineasta di Profondo Rosso è stato ospite il 4 maggio 2022 alla Casa del cinema per ladel volume “– Due o trechedi lui”, edito da Cinecittà ed Electa, curato da Steve Della Casa con la partecipazione di autori come John Carpenter e Banana Yoshimoto. Ilè un’imponente raccolta di testi e interviste sulla lunga filmografia del regista di culto... Source

