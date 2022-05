Arisa canta l'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia e la rete si divide (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arisa ha cantato l'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia accompagnata dalla banda dei carabinieri in un Olimpico gremito. E nonostante la difficoltà di cantare lontano dalla banda aiutata solo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022)hato l'didiaccompagnata dbanda dei carabinieri in un Olimpico gremito. E nonostante la difficoltà dire lontano dbanda aiutata solo ...

Advertising

globalistIT : - Simy63957584 : RT @falcions85: Arisa numero uno. Quando canta. Non la stende nessuno. Manco uno stadio di 60 mila persone che non ti fa sentire una mazza. - lttltrtl1 : cioè ma vi rendete conto che il twitter calcio ha pure arisa che canta l'inno prima della partita io raga sbrocco s… - macgol : Come canta l'inno #arisa nessuno o quasi #juveinter - zazoomblog : Arisa canta l’inno allo stadio: vestito mini e la giacca si apre - #Arisa #canta #l’inno #stadio: -