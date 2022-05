Alpini, Barisonzi: “Io ferito in Afghanistan vi dico: siamo eroi” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Le “mele marce” ci sono dappertutto, e dunque chiunque sia stato, “che sia alpino o meno”, va “condannato”, ma “non bisogna generalizzare”, perché “noi siamo portatori di valori”. Gli Alpini “sono eroi” e non si può “macchiare” il Corpo e “tutto ciò che fa di positivo” per questo episodio. Senza sorvolare sul fatto che “chiunque, in queste adunate, può comprare un cappello di alpino, indossarlo e fare ciò che vuole”. Nessuno, dunque, “ha il diritto di puntare il dito contro gli Alpini”. Così all’AdnKronos l’alpino Luca Barisonzi a proposito del caso delle molestie durante il raduno degli Alpini a Rimini. Barisonzi, originario di Gravellona Lomellina (Pv), nel 2011, a soli 21 anni, ha lasciato Venzone (Ud), per partire in missione in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Le “mele marce” ci sono dappertutto, e dunque chiunque sia stato, “che sia alpino o meno”, va “condannato”, ma “non bisogna generalizzare”, perché “noiportatori di valori”. Gli“sono” e non si può “macchiare” il Corpo e “tutto ciò che fa di positivo” per questo episodio. Senza sorvolare sul fatto che “chiunque, in queste adunate, può comprare un cappello di alpino, indossarlo e fare ciò che vuole”. Nessuno, dunque, “ha il diritto di puntare il dito contro gli”. Così all’AdnKronos l’alpino Lucaa proposito del caso delle molestie durante il raduno deglia Rimini., originario di Gravellona Lomellina (Pv), nel 2011, a soli 21 anni, ha lasciato Venzone (Ud), per partire in missione in ...

