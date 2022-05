Usa, la fuga del detenuto e la guardia è finita in tragedia (Di martedì 10 maggio 2022) Una storia che sembra uscita da un film ma che è drammaticamente reale anche nel tragico finale. La fuga d'amore di un'agente penitenziaria e un detenuto in Alabama si è conclusa con l'arresto di lui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Una storia che sembra uscita da un film ma che è drammaticamente reale anche nel tragico finale. Lad'amore di un'agente penitenziaria e unin Alabama si è conclusa con l'arresto di lui ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo lo scoop del Nyt sull'uccisione dei generali russi, ecco le nuove rivelazioni che rischiano di coinvolgere Was… - Milton_Keynes1 : @Roberta_ci77 @KinFiredragon89 @JohnnyBarden00 @rusembitaly In Italia si parla di liberazione impropriamente. Perch… - rtl1025 : ???? #Usa: finisce in tragedia la fuga di un #detenuto e dell'agente penitenziaria: la donna si è uccisa dopo la catt… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si toglie… - SecolodItalia1 : Usa, finisce in tragedia la fuga d’amore del detenuto e dell’agente che lo ha fatto evadere: Vicky White si è suici… -