SpaceX è sicura | si approderà su Marte entro il 2030

(Di martedì 10 maggio 2022) L’uomo si recherà sumolto prima di quanto immaginiamo.(Space Exploration Technologies Corporation), azienda aerospaziale statunitense con sede a Hawthorne e fondata da Elon Musk (numero uno di Tesla), è certa che la prima missione sarà prevista prima della fine del decennio 2020, il che significa non oltre il 2029. La presidente e direttrice operativa della nota società spaziale, Gynne Shotwell, durante un’intervista rilasciata alla CNBC, ha spiegato che il prossimo passo è quello di tornate sulla Luna per poi eseguire quello più estremo: mettere piede per la prima volta sul pianeta rosso. A tal proposito, si starebbe già a lavoro sullo sviluppo di un razzo-astronave per consentire un viaggio simile, tra l’altro il mezzo sarebbe già stato chiamato “Starship“. Il fondatore dell’azienda Elon Musk lo scorso mese di marzo aveva detto che ...

