Scaroni: «ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio» (Di martedì 10 maggio 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del progetto del nuovo stadio, su cui si è detto molto ottimista Intervistato dall’ANSA, Paolo Scaroni ha parlato anche del nuovo stadio: «Un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio a Milano o nella grande Milano. C’è anche una consultazione pubblica, c’è un processo in corso che stiamo portando avanti. In un paio di mesi sarà finito questo processo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Paolo, presidente del, ha parlato del progetto del, su cui si è detto molto ottimista Intervistato dall’ANSA, Paoloha parlato anche del: «Un cantiere in corso. Sono ottimista eche iluno o nella grandeo. C’è anche una consultazione pubblica, c’è un processo in corso che stiamo portando avanti. In un paio di mesi sarà finito questo processo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del #Milan 'è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolme… - CalcioNews24 : Scaroni: «ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio» - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del #Milan 'è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente ce… - SchiroTheBabe : RT @theMilanZone_: Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del #Milan 'è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente c… - AndyRussell6 : RT @AntoVitiello: Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del #Milan 'è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente ce… -