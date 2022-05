Rsa, in Senato le storie di familiari e operatori sanitari: “Serve riforma, basta discrezionalità ai direttori sanitari. Ancora non ci fanno entrare” (Di martedì 10 maggio 2022) Per le associazioni dei familiari degli anziani che vivono nelle Rsa (le strutture per non autosufficienti spesso Ancora chiuse o quasi al pubblico, al di là di quanto previsto dalle normative), così come per gli operatori socio sanitari che ci lavorano, l’incontro che si è tenuto al Senato dal titolo “Residenze sanitarie assistenziali, criticità e futuro“ è stato un “primo passo“. Comunque una “svolta”, in vista di una riforma del settore. “Per la prima volta saremo ascoltati, ora vogliamo essere coinvolti. Mai più senza di noi“, hanno rivendicato nel corso della conferenza stampa organizzata dalla senatrice M5s, Barbara Guidolin. Un convegno dal quale sono emerse voci e racconti del dramma che hanno vissuto e continuano a vivere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Per le associazioni deidegli anziani che vivono nelle Rsa (le strutture per non autosufficienti spessochiuse o quasi al pubblico, al di là di quanto previsto dalle normative), così come per glisocioche ci lavorano, l’incontro che si è tenuto aldal titolo “Residenzee assistenziali, criticità e futuro“ è stato un “primo passo“. Comunque una “svolta”, in vista di unadel settore. “Per la prima volta saremo ascoltati, ora vogliamo essere coinvolti. Mai più senza di noi“, hanno rivendicato nel corso della conferenza stampa organizzata dalla senatrice M5s, Barbara Guidolin. Un convegno dal quale sono emerse voci e racconti del dramma che hanno vissuto e continuano a vivere ...

