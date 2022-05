Regno Unito | cerimonia di apertura del Parlamento | la Regina rinuncia | debutta Carlo

Advertising

ilpost : La regina Elisabetta II del Regno Unito non parteciperà alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico per pr… - Agenzia_Ansa : Il conduttore della tv russa Rossija 1, Dmitry Kiselyov, ha illustrato agli spettatori le potenzialità del missile… - AleTrainerxxx : L'agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) stà suggerendo che la malattia potrebbe essere il risu… - silvios46 : RT @ComunistaRosso: Il Regno Unito non voleva più stare al guinzaglio degli Usa insieme all'Ue, voleva tenere il guinzaglio insieme agli Us… - manfred86331038 : RT @Erdsve: Lo sforzo ucraino sostenuto da Stati Uniti e Regno Unito per riconquistare l'isola di Zmeiny è stato un disastro. Gli ucraini h… -

Il team, coordinato dall'Ufficio meteorologico del, nelle sue prospettive generali quinquennali ha affermato che c'è una probabilità del 93% che il mondo stabilisca un record per l'anno ...Il principe Carlo, erede al trono britannico, e' arrivato a Westminster con la consorte Camilla per leggere il Queen's Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell'...E’ un accadimento di portata storica per il Regno Unito o, per lo meno, parliamo di un fatto che non accadeva dal lontano 1963: ieri Bucking Palace, ha infatti annunciato che oggi, per la prima volta, ...Elisabetta assente per "problemi di mobilita'", prima volta dal 1963. Prima volta per il principe William, come secondo in linea di successione ...