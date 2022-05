Non lasciarmi: la serie in fase di sviluppo presso FX (Di martedì 10 maggio 2022) Lo struggente romanzo di Kazuo Ishiguro del 2005, Non lasciarmi, dopo essere stato tradotto in un film nel 2010 diventerà ora una serie tv per FX. FX ha annunciato lo sviluppo di una serie tv ispirata al film del 2010 Non lasciarmi, interpretato da Keira Knightley, Andrew Garfield e Carey Mulligan. Come anticipa Varity, i produttori del film Andrew Macdonald e Allon Reich si occuperanno anche della serie in arrivo. Adattato dall'omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi è stato diretto da Mark Romanek da una sceneggiatura di Alex Garland. Il film segue Kathy (Carey Mulligan), Ruth (Keira Knightley) e Tommy (Andrew Garfield), che stringono amicizia in un collegio inglese chiamato Hailsham, dove scopriranno di essere cloni, creati per servire come donatori di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) Lo struggente romanzo di Kazuo Ishiguro del 2005, Non, dopo essere stato tradotto in un film nel 2010 diventerà ora unatv per FX. FX ha annunciato lodi unatv ispirata al film del 2010 Non, interpretato da Keira Knightley, Andrew Garfield e Carey Mulligan. Come anticipa Varity, i produttori del film Andrew Macdonald e Allon Reich si occuperanno anche dellain arrivo. Adattato dall'omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Nonè stato diretto da Mark Romanek da una sceneggiatura di Alex Garland. Il film segue Kathy (Carey Mulligan), Ruth (Keira Knightley) e Tommy (Andrew Garfield), che stringono amicizia in un collegio inglese chiamato Hailsham, dove scopriranno di essere cloni, creati per servire come donatori di ...

