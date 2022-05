Meteo, arriva l’anticiclone in tutta Italia: prepariamoci al primo grande caldo (Di martedì 10 maggio 2022) . A partire da metà settimana primo vero anticipo d’estate Solo l’assaggio di quello che ci aspetta, ma per molti sarà già piacevole. Perché se la settimana scorsa diverse regioni Italiane hanno avuto a che fare con la pioggia e temperature basse, sta per arrivare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 10 maggio 2022) . A partire da metà settimanavero anticipo d’estate Solo l’assaggio di quello che ci aspetta, ma per molti sarà già piacevole. Perché se la settimana scorsa diverse regionine hanno avuto a che fare con la pioggia e temperature basse, sta perre L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

sbonaccini : Il Centro Meteo Europeo arriva al Tecnopolo di Bologna ?? Qui in Emilia-Romagna una delle macchine di calcolo più… - andreastoolbox : #Meteo. Arriva l'alta pressione subtropicale, anticipo d'estate e punte di 30°C. Ecco quanto durerà - GianniRoberto1 : RT @dbric511: Ormai l’app del Meteo quando ti dice “arriva il caldo” poi ti sussurra in disparte “però portala una giacca che non si sa mai” - RetuittoS : RT @dbric511: Ormai l’app del Meteo quando ti dice “arriva il caldo” poi ti sussurra in disparte “però portala una giacca che non si sa mai” - infoitinterno : Meteo, stop al maltempo: arriva il primo vero caldo 'estivo'. Ecco dove e quando -