Lotito: “Mi auguro che la squadra continui così. Rinnovo Sarri? Rispondo così!” (Di martedì 10 maggio 2022) Lotito, nel corso della cena di gala della Lega di Serie A a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il patron biancoceleste ha toccato uno dei temi più caldi in casa Lazio, ovvero quello del Rinnovo di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole. “Con Setti un rapporto d’amicizia, non siamo solo di colleghi di calcio. Regalo? Mi auguro che la squadra mantenga questo trend e che esprima le proprie potenzialità fino alla fine del campionato. Questo significherebbe mantenere un posizionamento Uefa, cosa che facciamo ormai da diversi anni. Fermarci all’ultima col Verona? Speriamo di no, Maurizio. È il campo che deciderà. Quando arriva il Rinnovo di Sarri? Abbiamo già concertato una programmazione, al di là degli aspetti formali c’è grande intesa. Sta ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022), nel corso della cena di gala della Lega di Serie A a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il patron biancoceleste ha toccato uno dei temi più caldi in casa Lazio, ovvero quello deldi Maurizio. Di seguito le sue parole. “Con Setti un rapporto d’amicizia, non siamo solo di colleghi di calcio. Regalo? Miche lamantenga questo trend e che esprima le proprie potenzialità fino alla fine del campionato. Questo significherebbe mantenere un posizionamento Uefa, cosa che facciamo ormai da diversi anni. Fermarci all’ultima col Verona? Speriamo di no, Maurizio. È il campo che deciderà. Quando arriva ildi? Abbiamo già concertato una programmazione, al di là degli aspetti formali c’è grande intesa. Sta ...

