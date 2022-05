Lend-Lease act, cos’è e cosa prevede la legge firmata da Biden che fu usata contro Hitler? (Di martedì 10 maggio 2022) Lend-Lease act: si tratta di un intervento legislativo voluto dall’Amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Un atto concreto ed ufficiale per aiutare più velocemente e direttamente l’Ucraina. Lend-Lease act, cos’è L’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act è una legge che è stato approvata dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, quasi all’unanimità nel mese di aprile 2022 con 417 voti a favore e appena 10 contrari. Quest’intervento legislativo permette agli Stati Uniti di fornire senza intoppi e più velocemente armi ed equipaggiamenti all’Ucraina. Così facendo il presidente Joe Biden ha la possibilità di contrattare aiuti militari direttamente con l’Ucraina e altre nazioni dell’Europa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022)act: si tratta di un intervento legislativo voluto dall’Amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe. Un atto concreto ed ufficiale per aiutare più velocemente e direttamente l’Ucraina.act,L’Ukraine Democracy DefenseAct è unache è stato approvata dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, quasi all’unanimità nel mese di aprile 2022 con 417 voti a favore e appena 10 contrari. Quest’intervento legislativo permette agli Stati Uniti di fornire senza intoppi e più velocemente armi ed equipaggiamenti all’Ucraina. Così facendo il presidente Joeha la possibilità di contrattare aiuti militari direttamente con l’Ucraina e altre nazioni dell’Europa ...

