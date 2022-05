Isola 16, Roger Balduino fa recapitare un bigliettino a Estefania Bernal, ma la reazione di lei è inaspettata (Di martedì 10 maggio 2022) Sono arrivati già ai ferri corti Roger Balduino ed Estefania Bernal? La coppia che si è conosciuta in Honduras fra una prova ricompensa e una pesca sembrava essere inossidabile, soprattutto dopo che Roger alla sua ex Beatriz Marino, giunta sull’Isola per un confronto le aveva preferito appunto la modella argentina. Ma quanto accaduto nel corso della puntata di ieri sera ha sorpreso un po’ tutti, sia telespettatori che pubblico in studio. Lasciando senza parole la stessa Ilary Blasi e i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ma facciamo un passo indietro… Estefania eliminata al televoto qualche puntata fa è approdata su Playa Sgamada, lasciando solo il modello. Roger ha espresso nostalgia per la donna, arrivando addirittura a violare il ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022) Sono arrivati già ai ferri cortied? La coppia che si è conosciuta in Honduras fra una prova ricompensa e una pesca sembrava essere inossidabile, soprattutto dopo chealla sua ex Beatriz Marino, giunta sull’per un confronto le aveva preferito appunto la modella argentina. Ma quanto accaduto nel corso della puntata di ieri sera ha sorpreso un po’ tutti, sia telespettatori che pubblico in studio. Lasciando senza parole la stessa Ilary Blasi e i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ma facciamo un passo indietro…eliminata al televoto qualche puntata fa è approdata su Playa Sgamada, lasciando solo il modello.ha espresso nostalgia per la donna, arrivando addirittura a violare il ...

IsolaDeiFamosi : Laura lascia la Palapa e dà il bacio di Giuda a Roger #Isola - NicoSavi : Secondo me adesso Roger cambia nome e identità, si fa chiamare Mark Caltagirone. #isola - IsaeChia : #Isola 16, Roger Balduino fa recapitare un bigliettino a Estefania Bernal, ma la reazione di lei è inaspettata Il… - FaraoneV : @IsolaDeiFamosi e ti pareva se non portava negatività anche nell'altra isola appena è arrivata la strega ha messo s… - ANNAMARIAPOMARE : @IsolaDeiFamosi Voleva Nicolas contro Edoardo , questa me la segno caro Roger e dovete fare qualche prova di intelligenza ...#isola -