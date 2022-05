Inter, Inzaghi: 'In corsa per scudetto e Coppa Italia, non lo avrei mai detto. Sarei disposto a perdere ancora i punti che ho perso' (Di martedì 10 maggio 2022) Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato dalla sala conferenze... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Alla vigilia della finale dicontro la Juventus, il tecnico dell’, Simone, ha parlato dalla sala conferenze...

Advertising

Inter : Vigilia di #JuventusInter: dallo stadio Olimpico di Roma in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - SerieA : Giornata di conferenze stampa pre Finale #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? ???? H 18:45 Simone Inzaghi ??… - Inter : ?? | INZAGHI Quanti ???? per il nostro mister? ?? #InterEmpoli #FORZAINTER - interliveit : #Inzaghi parla chiaro in sala stampa, alla vigilia della finale di #CoppaItalia tra #Juventus e #Inter: 'Orgoglioso… - GoalItalia : Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di #JuventusInter ?? -