Il programma della prima serata dell’Eurovision Song Contest (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la semifinale di martedì a Torino si esibiranno i concorrenti di 17 paesi, e alcuni ospiti come Diodato e Benny Benassi Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la semifinale di martedì a Torino si esibiranno i concorrenti di 17 paesi, e alcuni ospiti come Diodato e Benny Benassi

Advertising

raffaellapaita : Come volevasi dimostrare nel programma di Dello Strologo c’è l’idea di fare solo un pezzo della #Gronda. Di fatto v… - Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il principe Carlo è a Westminster per leggere il Queen's Speech, il programma del governo presentato a Ca… - Gio55981465 : RT @MikyS03: Sarà #Arisa a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa tra #Juventus e #Inter, in programma dom… - whitehouse0x : RT @Palazzo_Chigi: Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa Bian… -