Il Napoli torna ad allenarsi al Konami Center | due azzurri lavorano a parte

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo a Torino, ilha ripreso oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti all’SSCTraining. Glipreparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro atletico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Anguissa ha svolto lavoro di prevenzione in palestra. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in piscina. Ghoulam ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo a eccezione della partita finale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.