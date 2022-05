Eurovision 2022, dove vederlo? Date, programmi, cantanti in gara e conduttori (Di martedì 10 maggio 2022) della 66esima edizione del contest musicale. Eurovision 2022, dove vederlo? Date, conduttori e ospiti L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest andrà in onda nelle serate di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio. L’evento verrà trasmesso in diretta sul piccolo schermo dalla Rai, a partire dalle ore 21:00, dal PalaOlimpico di Torino. Il contest, inoltre, può essere seguito in streaming su YouTube e sul sito web dell’emittente locale. L’ESC si tiene in Italia dopo la vittoria dei Maneskin che, nel 2021, hanno trionfato con Zitti e Buoni a Rotterdam. In occasione della 66esima edizione dell’appuntamento musicale, i Maneskin torneranno a esibirsi sul palco in qualità di ospiti. Allo stesso modo, si esibirà anche Gigliola Cinquetti, a distanza di 58 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) della 66esima edizione del contest musicale.e ospiti L’edizionedell’Song Contest andrà in onda nelle serate di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio. L’evento verrà trasmesso in diretta sul piccolo schermo dalla Rai, a partire dalle ore 21:00, dal PalaOlimpico di Torino. Il contest, inoltre, può essere seguito in streaming su YouTube e sul sito web dell’emittente locale. L’ESC si tiene in Italia dopo la vittoria dei Maneskin che, nel 2021, hanno trionfato con Zitti e Buoni a Rotterdam. In occasione della 66esima edizione dell’appuntamento musicale, i Maneskin torneranno a esibirsi sul palco in qualità di ospiti. Allo stesso modo, si esibirà anche Gigliola Cinquetti, a distanza di 58 ...

