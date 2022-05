Draghi a Biden: “Italia e Usa uniti in modo forte” – Video (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l’unione”. Così il premier Mario Draghi, incontrando il Presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca. “Siamo uniti nel condannare l’invasione in Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le nostre nazioni sono unite ine la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l’unione”. Così il premier Mario, incontrando il Presidente statunitense Joealla Casa Bianca. “Siamonel condannare l’invasione in Ucraina,nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. L'articolo proviene daSera.

