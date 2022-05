Delio Rossi: «Fiorentina? Si gioca l’Europa punto a punto. In attacco avrei visto meglio lui» (Di martedì 10 maggio 2022) Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Violanews.com sulla stagione della Viola Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Violanews.com sulla stagione della Viola. Le dichiarazioni: Fiorentina – «Bilancio della stagione è positivo visto da dove si partiva. Per l’Europa sarà una lotta punto a punto, e secondo me può farcela» ITALIANO – «Ha fatto la gavetta e si è meritato la chiamata della Fiorentina. Dalla D all’Europa ha saputo lavorare e migliorare». attacco VIOLA – «Paradossalmente in un modo di giocare come quello della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022), ex allenatore di Lazio e, ha parlato ai microfoni di Violanews.com sulla stagione della Viola, ex allenatore di Lazio e, ha parlato ai microfoni di Violanews.com sulla stagione della Viola. Le dichiarazioni:– «Bilancio della stagione è positivoda dove si partiva. Persarà una lotta, e secondo me può farcela» ITALIANO – «Ha fatto la gavetta e si è meritato la chiamata della. Dalla D alha saputo lavorare e migliorare».VIOLA – «Paradossalmente in un modo dire come quello della ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#DelioRossi parla della stagione della #Fiorentina ?? - LALAZIOMIA : Delio Rossi ricorda alla Sampdoria: 'Lazio prende pochi goal in contropiede' - TMWSampdoria : Delio Rossi ricorda alla Sampdoria: 'Lazio prende pochi goal in contropiede' - DanieleGianca : @Bel_Zeboo È come se fai parlà Delio Rossi con Tarantino di regia. - CalcioNews24 : Delio Rossi: «Sabato ho visto una buona Lazio, con difensori migliori…» -