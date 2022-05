Como, Doha Zaghi: ”Io soppressa’ da Calenda, sapevano che ero dominatrice” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non mi sarei mai aspettata che dal Partito arrivasse l’indicazione di sopprimermi politicamente. Accetto la decisione di Calenda e ne prendo atto perché tanto non cambierà mai idea ma voglio precisare che non sono solo una mistress o una ‘scappata di casa’ e l’ho dimostrato”. Così all’Adnkronos Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, dopo lo stop di Calenda alla sua candidatura nella lista Agenda Como 2030 (Azione, Italia Viva, +Europa e Volt) in appoggio all’aspirante sindaca di centrosinistra Barbara Minghetti. “Non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione”, aveva scritto Calenda ieri su Twitter dopo le polemiche scaturite in merito alla candidatura della Mistress. Nata a Carpi ma di origini arabe, la 31ennne, che nella lista di Azione era definita ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non mi sarei mai aspettata che dal Partito arrivasse l’indicazione di sopprimermi politicamente. Accetto la decisione die ne prendo atto perché tanto non cambierà mai idea ma voglio precisare che non sono solo una mistress o una ‘scappata di casa’ e l’ho dimostrato”. Così all’Adnkronos, in arte Lady Demonique, dopo lo stop dialla sua candidatura nella lista Agenda2030 (Azione, Italia Viva, +Europa e Volt) in appoggio all’aspirante sindaca di centrosinistra Barbara Minghetti. “Non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione”, aveva scrittoieri su Twitter dopo le polemiche scaturite in merito alla candidatura della Mistress. Nata a Carpi ma di origini arabe, la 31ennne, che nella lista di Azione era definita ...

