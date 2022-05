Capri: concerto di Jennifer Lopez per l’Unicef il 30 luglio (Di martedì 10 maggio 2022) Capri. LuisaViaRoma, azienda fiorentina, ha organizzato un concerto di beneficenza con la star internazionale Jennifer Lopez. Jennifer Lopez sarà a Capri per un concerto di beneficenza. L’azienda con sede a Firenze LuisaViaRoma, infatti, ha annunciato oggi il sesto gala di beneficenza organizzato con Unicef. L’azienda leader nell’e-commerce di moda e lusso ha scelto nuovamente la certosa di San Leggi su 2anews (Di martedì 10 maggio 2022). LuisaViaRoma, azienda fiorentina, ha organizzato undi beneficenza con la star internazionalesarà aper undi beneficenza. L’azienda con sede a Firenze LuisaViaRoma, infatti, ha annunciato oggi il sesto gala di beneficenza organizzato con Unicef. L’azienda leader nell’e-commerce di moda e lusso ha scelto nuovamente la certosa di San

Advertising

KayRoss89 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Jennifer Lopez torna a Capri Il 30 luglio la star in concerto per l’Unicef sul... - jloverarab : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Jennifer Lopez torna a Capri Il 30 luglio la star in concerto per l’Unicef sul... - DivoAndTheCity : RT @cronachecampane: Capri, concerto di beneficenza di Jennifer Lopez alla Certosa il 30 luglio #beneficenz #capri #concerto #jenniferlopez… - DivoAndTheCity : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Jennifer Lopez torna a Capri Il 30 luglio la star in concerto per l’Unicef sul... - positanonews : #Copertina #Cronaca #BENEFICENZA #concerto #jenniferlopez Jennifer Lopez di nuovo a Capri per il concerto di benefi… -